Агента ВСУ, собиравшего данные о работе ПВО, задержали в Севастополе

Московский городской суд приговорил Павла Коротича и его жену Валерию Егорову к 15 годам колонии строгого режима и 17 годам колонии общего режима соответственно за госизмену. Суд установил, что пара собирала и передавала сведения о военных объектах в Москве и Московской области представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.