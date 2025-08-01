Агента ВСУ, собиравшего данные о работе ПВО, задержали в Севастополе

В Севастополе задержали агента Вооруженных сил Украины (ВСУ), который собирал данные о работе объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 1 августа, сообщила пресс-служба ФСБ России.
Сообщается, что по заданию куратора задержанный осуществлял фото- и видеосъему работы объектов ПВО в городе, а затем передавал полученные данные украинским спецслужбам через мессенджер. Мужчина дал признательные показания, он подозревается в госизмене.
— В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены, — цитирует силовиков ТАСС.
Московский городской суд приговорил Павла Коротича и его жену Валерию Егорову к 15 годам колонии строгого режима и 17 годам колонии общего режима соответственно за госизмену. Суд установил, что пара собирала и передавала сведения о военных объектах в Москве и Московской области представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.
Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии.