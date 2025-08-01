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Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на торговые павильоны в Великих Копанях

Шесть человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговые павильоны в Великих Копанях Херсонской области. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Шесть человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговые павильоны в Великих Копанях Херсонской области. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

— Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ, — говорится в его публикации в Telegram.

По его словам, данные о пострадавших и информация о масштабах разрушений в настоящее время уточняются.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников за ночь. 31 беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, еще 12 — над Ростовским регионом. Также пять дронов ликвидировали над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Три БПЛА сбили над Воронежской областью, по два — над регионами Липецка и Тулы и один — над акваторией Азовского моря.

Российские военные в боях в городе Часов Яр уничтожили крупнейшую группировку украинской армии в истории специальной военной операции. Советник главы региона Игорь Кимаковский добавил, что оборона ВСУ на Константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра.

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