Шесть человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговые павильоны в Великих Копанях Херсонской области. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
— Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ, — говорится в его публикации в Telegram.
По его словам, данные о пострадавших и информация о масштабах разрушений в настоящее время уточняются.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников за ночь. 31 беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, еще 12 — над Ростовским регионом. Также пять дронов ликвидировали над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Три БПЛА сбили над Воронежской областью, по два — над регионами Липецка и Тулы и один — над акваторией Азовского моря.
Российские военные в боях в городе Часов Яр уничтожили крупнейшую группировку украинской армии в истории специальной военной операции. Советник главы региона Игорь Кимаковский добавил, что оборона ВСУ на Константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра.