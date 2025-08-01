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Раскрыты подробости ДТП с шестью погибшими в Пензенской области

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Пензенской области, заявила Госавтоинспекция региона.

Госавтоинспекция Пензенской области сообщила, что за рулем одного из столкнувшихся автомобилей был мужчина 1976 года рождения, а за рулем другого — мужчина 1972 года рождения.

Лобовое столкновение двух машин стало причиной гибели шести людей, которые были в салонах автомобилей. Один из водителей был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Автомобили двигались по дороге М5 «Урал».

Полицейские выясняют прочие обстоятельства ДТП.

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