Раскрыты подробости ДТП с шестью погибшими в Пензенской области

Госавтоинспекция Пензенской области сообщила, что за рулем одного из столкнувшихся автомобилей был мужчина 1976 года рождения, а за рулем другого — мужчина 1972 года рождения.
Лобовое столкновение двух машин стало причиной гибели шести людей, которые были в салонах автомобилей. Один из водителей был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Автомобили двигались по дороге М5 «Урал».
Полицейские выясняют прочие обстоятельства ДТП.
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