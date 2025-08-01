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ФСБ задержала агента ВСУ, собиравшего данные о работе ПВО в Севастополе

ФСБ вычислила пособника украинской разведки, который проводил видеосъемку мест дислокации средств ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе гражданина РФ 1978 года рождения по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина собирал разведданные о работе объектов противовоздушной обороны для украинских спецслужб.

По данным ФСБ, задержанный по указанию своего куратора проводил фото- и видеосъемку мест дислокации средств ПВО, фиксировал графики их боевого дежурства. Полученную информацию он передавал представителям украинской разведки через мессенджеры.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в Нижегородской области силовики задержали агента СБУ с ударными дронами. По заданию украинских спецслужб он готовил террористические атаки на территории области.