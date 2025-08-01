ФСБ задержала агента ВСУ, собиравшего данные о работе ПВО в Севастополе

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе гражданина РФ 1978 года рождения по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина собирал разведданные о работе объектов противовоздушной обороны для украинских спецслужб.