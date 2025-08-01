Шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ по торговым помещениям под Херсоном

В селе Великие Копани Херсонской области украинский беспилотник атаковал торговые павильоны на выезде из населённого пункта. Сальдо уточнил, что в результате удара пострадали шесть человек. Все они доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшим помощь, а власти уточняют данные о разрушениях и состоянии раненых.