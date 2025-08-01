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Шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ по торговым помещениям под Херсоном

Украинские боевики нанесли удар по торговым павильонам в селе Великие Копани в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооружённые силы Украины нанесли удары по гражданским объектам в Херсонской области. В результате атак пострадали мирные жители, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В селе Великие Копани Херсонской области украинский беспилотник атаковал торговые павильоны на выезде из населённого пункта. Сальдо уточнил, что в результате удара пострадали шесть человек. Все они доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшим помощь, а власти уточняют данные о разрушениях и состоянии раненых.

Ранее ВСУ ударили по территории коммерческого объекта в поселке Малобыково Красногвардейского района. В результате взрыва один местный житель получил осколочное ранение ноги. Пострадавший сам обратился в Красногвардейскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.