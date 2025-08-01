В Омской области отремонтировали участок дороги «Омск — Тара» в границах Тарского района. Проблема была выявлена после обращения жителя города Тары на личный прием к прокурору Омской области Алексею Афанасьеву.
Житель Тары рассказал о разбитом участке трассы и попросил помощи у надзорного органа.
По поручению прокурора региона межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой были подтверждены нарушения. Собственником дороги является КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области». Для устранения выявленных недостатков прокуратура внесла представление директору учреждения.
После рассмотрения акта прокурорского реагирования были проведены необходимые ремонтные работы. Все выявленные нарушения устранены, дорога приведена в соответствие с требованиями законодательства.
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