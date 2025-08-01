«Подлый удар»: ВСУ атаковали рынок в Херсонской области. Видео

Ранее в Херсонской области уже фиксировались атаки с применением беспилотников и артиллерии: за прошедшие сутки пострадали трое мирных жителей, в том числе женщина в Алешках и двое мужчин, подорвавшихся на минах. Также сообщалось о повреждении жилых домов, лесных пожарах и обстрелах других населенных пунктов региона.