МЧС опровергло сообщения о взрыве газа в многоквартирном доме в Прикамье

Информация о происшествии была опубликована в телеграм-канале «Новости Перми и края». Ночью 1 августа автор поста сообщил, что в Краснокамске на улице Орджоникидзе якобы произошёл взрыв газа в квартире на 5 этаже жилого дома. Очевидец утверждал, что сидел на лавочке, когда раздался хлопок, после которого вспыхнул пожар.