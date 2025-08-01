МЧС опровергло сообщения о взрыве газа в многоквартирном доме в Прикамье

Сообщения о взрыве газа в многоквартирном доме в Пермском крае опровергло региональное ГУ МЧС.
Информация о происшествии была опубликована в телеграм-канале «Новости Перми и края». Ночью 1 августа автор поста сообщил, что в Краснокамске на улице Орджоникидзе якобы произошёл взрыв газа в квартире на 5 этаже жилого дома. Очевидец утверждал, что сидел на лавочке, когда раздался хлопок, после которого вспыхнул пожар.
Утверждалось, что один человек пострадал и якобы был госпитализирован. Утром 1 августа информацию о взрыве и пострадавших опровергли в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве рассказали подробности ночного происшествия. Как выяснилось, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 22:15 часов.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение на кухне в квартире. В результате пожара повреждена стена и обгорели обои. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 1 квадратный метр», — сообщили в краевом МЧС.
Ведомство уточнило, что причиной пожара стало возгорание масла на плите. Хозяин жилища налил его на сковороду и оставил, после чего вспыхнуло пламя, которое перекинулось на стены. Сотрудники МЧС проводят проверку по факту инцидента.