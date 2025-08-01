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Жителя Севастополя задержали за передачу Киеву информации об объектах ПВО

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.

Источник: Аргументы и факты

Силовики задержали жителя Севастополя, который передал Украине информацию о средствах российской противовоздушной обороны (ПВО), расположенных в городе. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Злоумышленником оказался гражданин России 1978 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), а после мужчина был заключен под стражу, уточнили в Службе безопасности.

«По заданию украинского куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты мест их расположения фигурант передал разведке Украины через мессенджер», — рассказали в ведомстве.

На днях ФСБ проинформировала о задержании в Ростове-на-Дону иностранца, который по заданию Украины собирался устроить теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.