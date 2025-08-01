Жителя Севастополя задержали за передачу Киеву информации об объектах ПВО

Силовики задержали жителя Севастополя, который передал Украине информацию о средствах российской противовоздушной обороны (ПВО), расположенных в городе. Об этом сообщила ФСБ РФ.
Злоумышленником оказался гражданин России 1978 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), а после мужчина был заключен под стражу, уточнили в Службе безопасности.
«По заданию украинского куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты мест их расположения фигурант передал разведке Украины через мессенджер», — рассказали в ведомстве.
На днях ФСБ проинформировала о задержании в Ростове-на-Дону иностранца, который по заданию Украины собирался устроить теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.