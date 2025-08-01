В Челябинске 1 августа зафиксировано множество повреждений на водоводах

По данным МУП «ПОВВ», аварийная бригада устраняет повреждения на участке водовода, расположенного в непосредственной близости от улицы Энгельса. Там без воды остались дома 99, 99-А, 99-Б, 99-В, 101, 101-А по улице Энгельса, а также дом 36-Б, корпус 4 дома 38 по улице Воровского.
Ведутся ремонтные работы на водоводе в районе улицы Смирных, прекращена подача воды по дома 1, 1-А и 3. Для обеспечения горожан питьевой водой задействована автоцистерна. Спецтранспорт прибыл к дому 1 по улице Смирных.
Кроме того, устраняют повреждения на участке водовода на улице Клубная. Временно ограничено водоснабжение в домах 1, 2, 4 и 6 по улице Клубная, 13, 15, 15-А, 17, и 19 по улице Советская, 3, 5, 7 по улице Лермонтова, 5 и 7 по улице Челябинская, 16 и 16-А по улице Станционная.
Специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода на улице Героя России Молодова. Там без воды дома 10, 12, 14, 16, 11, 15 (⅓), а также 1, 4 по улице Шагольская 1-й квартал.
С 11:00 до 15:00 в связи с устранением повреждения на водоводе отклено водоснабжение по адресам: улица Братьев Кашириных, 163, улица Академика Королева, 11-А, 15, 15-А, 19, улица Университетская Набережная, 88 и 92.