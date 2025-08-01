В Челябинске 1 августа зафиксировано множество повреждений на водоводах

Кроме того, устраняют повреждения на участке водовода на улице Клубная. Временно ограничено водоснабжение в домах 1, 2, 4 и 6 по улице Клубная, 13, 15, 15-А, 17, и 19 по улице Советская, 3, 5, 7 по улице Лермонтова, 5 и 7 по улице Челябинская, 16 и 16-А по улице Станционная.