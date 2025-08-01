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В Самарской области 62-летний водитель Renault Logan вылетел с трассы в кювет

Сегодня в 11:40 на 22 км трассы «Каменный Брод-Чапаевский-Воздвиженка-Самара-Волгоград» произошло ДТП.

Сегодня в 11:40 на 22 км трассы «Каменный Брод-Чапаевский-Воздвиженка-Самара-Волгоград» произошло ДТП. 62-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в левый кювет.

По предварительным данным, мужчина выбрал небезопасную скорость движения. Его отправили в больницу с места аварии.

Ранее мы писали о страшном ДТП, которое произошло в ночь на 1 августа. Трагедия на дороге унесла жизни 4 человек.

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