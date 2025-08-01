В Самарской области мошенники заставили женщину поджечь два павильона

Подозреваемая также призналась, что совершить поджог ее заставили телефонные мошенники. Сначала аферисты обманули девушку, а потом пообещали вернуть деньги, если она устроит пожар, но перестали отвечать. В отношении задержанной завели уголовное дело. Напомним, если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовых учреждений, ни в коем случае не стоит переводить деньги на «безопасный» счет.