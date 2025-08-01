В Самарской области мошенники заставили женщину поджечь два павильона

В Центральном районе Тольятти сообщили о возгорании двух торговых павильонов на ул. Мира. После тушения пожара сотрудники полиции смогли задержать поджигателя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Оперативники опросили торговцев, продающих горюче-смазочные материалы, и смогли задержать подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя местная жительница. Задержанная не стала отрицать своей причастности к делу, отметили в сообщении.
Подозреваемая также призналась, что совершить поджог ее заставили телефонные мошенники. Сначала аферисты обманули девушку, а потом пообещали вернуть деньги, если она устроит пожар, но перестали отвечать. В отношении задержанной завели уголовное дело. Напомним, если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовых учреждений, ни в коем случае не стоит переводить деньги на «безопасный» счет.