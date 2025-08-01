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В Ростовской области произошел еще один смертельный случай на воде

21 случай гибели на воде зафиксировали в Ростовской области с начала купального сезона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в реке Северский Донец погиб 41-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в садовом товариществе «Пионер» Белокалитвинского района. Трое мужчин отдыхали на берегу, а потом решили искупаться. Один из них нырнул и не выплыл. Друзья пытались его найти, но безуспешно. Через два часа после этого погибшего нашли спасатели.

По данным МЧС, с начала купального сезона в регионе произошел 21 случай гибели на воде, в том числе утонули пятеро детей.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными. Отдыхать следует только на оборудованных пляжах. Нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и употреблять алкоголь перед купанием. Также запрещено оставлять детей одних у воды.

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