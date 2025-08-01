В Ростовской области произошел еще один смертельный случай на воде

Трагедия произошла в садовом товариществе «Пионер» Белокалитвинского района. Трое мужчин отдыхали на берегу, а потом решили искупаться. Один из них нырнул и не выплыл. Друзья пытались его найти, но безуспешно. Через два часа после этого погибшего нашли спасатели.