В Севастополе задержали россиянина за съемки работы ПВО

Жителя Севастополя обвиняют в госизмене за съемку работы ПВО.
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене за передачу данных о работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО) украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в городе. Задержанный дал признательные показания», — пояснили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС.
Отмечается, что полученные сведения о работе средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.
Следствие установило, что россиянин самостоятельно связался с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины через telegram-канал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей до пожизненного лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.