Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе задержали россиянина за съемки работы ПВО

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене за передачу данных о работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО) украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

Жителя Севастополя обвиняют в госизмене за съемку работы ПВО.

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене за передачу данных о работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО) украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в городе. Задержанный дал признательные показания», — пояснили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС.

Отмечается, что полученные сведения о работе средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Следствие установило, что россиянин самостоятельно связался с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины через telegram-канал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей до пожизненного лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.