В Севастополе задержали россиянина за съемки работы ПВО

Следствие установило, что россиянин самостоятельно связался с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины через telegram-канал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей до пожизненного лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.