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На 66-м году жизни умер звезда «Ведьмака» польский актер Кшиштоф Матушевский

Польский актёр Кшиштоф «Матушка» Матушевский умер в возрасте 65 лет.

Польский актёр Кшиштоф «Матушка» Матушевский умер в возрасте 65 лет. Информацию о смерти подтвердила пресс-служба его театра. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Матушевский был известной фигурой на гданьской театральной сцене. Его кинодебют состоялся в 1980-х годах. Актер запомнился зрителям по ролям в сериале «Ведьмак», а также фильмах «В тени ненависти» и «В добре и во зле». Последней его работой стал сериал «Высокая вода», вышедший в 2022 году.

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