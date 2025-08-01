На 66-м году жизни умер звезда «Ведьмака» польский актер Кшиштоф Матушевский

Матушевский был известной фигурой на гданьской театральной сцене. Его кинодебют состоялся в 1980-х годах. Актер запомнился зрителям по ролям в сериале «Ведьмак», а также фильмах «В тени ненависти» и «В добре и во зле». Последней его работой стал сериал «Высокая вода», вышедший в 2022 году.