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Полиция изъяла младенца у нетрезвой женщины в Краснодаре

Органы опеки вмешались в ситуацию.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Краснодаре произошел вопиющий случай, когда сотрудники полиции по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки были вынуждены изъять шестимесячного ребенка у его 33-летней матери. Инцидент произошел на улице Московской, где женщина находилась с младенцем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Малыш был немедленно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы с жалобами на поведение этой женщины.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты изучают условия жизни ребенка и принимают процессуальное решение по данному случаю. Ситуация находится на особом контроле у сотрудников органов опеки и попечительства.

Как ранее сообщалось, трехлетнюю Еву, которую обнаружили жители краснодарского ЖК утром 28 июля в подъезде, решили вернуть в семью после трех дней в больнице. Туда ее поместили сотрудники полиции и органов опеки после звонка очевидцев.