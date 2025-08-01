Полиция изъяла младенца у нетрезвой женщины в Краснодаре

В Краснодаре произошел вопиющий случай, когда сотрудники полиции по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки были вынуждены изъять шестимесячного ребенка у его 33-летней матери. Инцидент произошел на улице Московской, где женщина находилась с младенцем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.