На 89-м году жизни умер профессор саратовской консерватории Валентин Ханецкий

30 июля 2025 года перестало биться сердце Валентина Ханецкого — легендарного педагога Саратовской государственной консерватории, воспитавшего несколько поколений музыкантов. О печальном событии на следующий день сообщила администрация вуза.
Родившийся 30 сентября 1936 года в уральском городе Лысьва, Ханецкий прошел впечатляющий творческий путь: Воронежская детская музыкальная школа № 1 (1952); Воронежское музыкальное училище (1956); Саратовская консерватория (1961).
Его преподавательская карьера в консерватории началась в 1965 году. Трижды (1973−1978; 1984−1987; 1990−2000) он возглавлял музыковедческий и исполнительский факультеты, оставив яркий след в истории учебного заведения.
Ханецкий совмещал педагогическую деятельность с концертными выступлениями в России и за рубежом. В 2017 году по его инициативе открылся музей истории консерватории, который он возглавил. Его книга «Отзвучавшее…» стала ценным исследованием музыкальной культуры Саратовского края.
Среди воспитанников мастера — плеяда выдающихся музыкантов: заслуженные артисты России; лауреаты престижных конкурсов; педагоги ведущих музыкальных учреждений страны.