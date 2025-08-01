На 89-м году жизни умер профессор саратовской консерватории Валентин Ханецкий

Ханецкий совмещал педагогическую деятельность с концертными выступлениями в России и за рубежом. В 2017 году по его инициативе открылся музей истории консерватории, который он возглавил. Его книга «Отзвучавшее…» стала ценным исследованием музыкальной культуры Саратовского края.