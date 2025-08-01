В Москве осудят челябинца за мошенничество на 5 млн рублей

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На счету злоумышленников — 86 обманутых человек. Это жители разных регионов страны. Все они попались на удочку мошенников, когда заказали в интернет-магазине товары, но так их и не получили.
Сотрудники полиции начали поиск аферистов после того, как в 2023 году в УМВД России по Челябинску поступили заявления от жертв обмана. Все они рассказали о том, что заказали в онлайн-магазине электронику, бытовую и строительную технику. Заказанное к ним не пришло.
Вскоре выяснилось, что и других регионах есть похожие случаи. Правоохранители возбудили ряд уголовных дел, которые впоследствии объединили в одно производство. В Челябинской области оперативники Управления по борьбе с киберпреступностью областного главка вместе с оперативниками челябинского УМВД вышли на след одного из участников мошеннической схемы. Был задержан 30-летний местный житель, который администрировал сайт аферистов и занимался регистрацией юрлиц, торговавших в интернет-магазине.
Силовикам удалось выяснить, что в банде были и другие участники, которые выполняли роли колл-центра и службы поддержки. Уголовные в отношении их выделены в отдельное производство.
«Следователями ГСУ областного главка в одно производство было соединено 86 уголовных дел по фактам хищения денежных средств путем злоупотребления доверием. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 5 миллионов рублей. Также фигуранту вменяется часть 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейские в рамках расследования допросили свыше 150 потерпевших и свидетелей, которые находились в более чем 45 регионах страны. Силовики провели судебные и технические экспертизы, изучили документацию, банковские выписки, детализацию номеров. В уголовном деле мошенников — свыше 100 томов.
Задержанный челябинец на время следствия находился под стражей. Его имущество и банковские счета арестованы. Сейчас материалы уголовного дела передают в Савёловский районный суд Москвы. Именно там будет рассматриваться дело южноуральца.