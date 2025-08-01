В Москве осудят челябинца за мошенничество на 5 млн рублей

Вскоре выяснилось, что и других регионах есть похожие случаи. Правоохранители возбудили ряд уголовных дел, которые впоследствии объединили в одно производство. В Челябинской области оперативники Управления по борьбе с киберпреступностью областного главка вместе с оперативниками челябинского УМВД вышли на след одного из участников мошеннической схемы. Был задержан 30-летний местный житель, который администрировал сайт аферистов и занимался регистрацией юрлиц, торговавших в интернет-магазине.