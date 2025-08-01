В Башкирии пьяный романтик лишился машины

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в канун 8 марта около 23.40 мужчина за рулем «Лады Гранты» по пути в магазин за цветами для супруги был остановлен сотрудниками ГАИ. Несмотря на то, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное, результат освидетельствования определил состояние алкогольного опьянения.