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В Башкирии пьяный романтик лишился машины

В Кармаскалинском районе мужчина лишился автомобиля из-за нетрезвой поездки за цветами.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в канун 8 марта около 23.40 мужчина за рулем «Лады Гранты» по пути в магазин за цветами для супруги был остановлен сотрудниками ГАИ. Несмотря на то, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное, результат освидетельствования определил состояние алкогольного опьянения.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, а также конфисковал машину.