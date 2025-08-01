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18 участников банды Коса осудили в Приангарье

В Иркутском областном суде вынесли приговор в отношении 18 членов банды, занимавшейся организацией занятия проституцией.

Источник: AP 2024

Она известна как «банда Коса» по имени одного из лидеров, Алексея Ленивцева по прозвищу Кос. О приговоре сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

С января 2015 года по июнь 2019 года Алекс Кос создал на территории Иркутска преступное сообщество, которое организовывали и содержали притоны по оказанию интим-услуг. Для занятий проституцией привлекали молодых женщин и девушек, в том числе несовершеннолетних. У конкурентов вымогали деньги, а девушку, пожелавшую покончить с занятиями проституцией, выкрали из дома и принудили вернуться.

В 2019 году деятельность преступного сообщества была прекращена. Алекса Коса поймали в Грузии, привезли в Иркутск и осудили. А теперь свои сроки получили и члены его банды — от 2,5 до 12,5 года лишения свободы в колониях общего, строгого и особого режимов.