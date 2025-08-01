18 участников банды Коса осудили в Приангарье

С января 2015 года по июнь 2019 года Алекс Кос создал на территории Иркутска преступное сообщество, которое организовывали и содержали притоны по оказанию интим-услуг. Для занятий проституцией привлекали молодых женщин и девушек, в том числе несовершеннолетних. У конкурентов вымогали деньги, а девушку, пожелавшую покончить с занятиями проституцией, выкрали из дома и принудили вернуться.