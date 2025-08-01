В Севастополе ФСБ задержала пособника украинских спецслужб

Задержанный признался в преступных действиях. В его отношении следственный отдел Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту государственной измены. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По решению суда севастополец заключен под стражу.