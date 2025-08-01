В Севастополе ФСБ задержала пособника украинских спецслужб

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного 47-летнего жителя по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба ФСБ.
Задержанный инициативно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ посредством Telegram-канала, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных. По заданию куратора фигурант отснял фото и видео работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе.
«Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер», — рассказали в ФСБ.
Задержанный признался в преступных действиях. В его отношении следственный отдел Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту государственной измены. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По решению суда севастополец заключен под стражу.