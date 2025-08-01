На месте взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле установили крест

В 11:30 на месте на месте трагедии собрались жители этого дома, чтобы вспомнить своих родных и соседей. Крест на месте дома решил установить Михаил. Взорвавшийся дом снесли, и сейчас на этом месте создается аллея. Здесь посадят 11 елей по числу жертв. Жители дома не хотят, чтобы на этом месте устраивали большой парк. Они хотят, чтобы здесь стоял крест, который всегда будет напоминать о случившемся. После встречи у дома бывшие жильцы оправились на кладбище, где сейчас проходит панихида.