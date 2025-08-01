В Новосибирске охранник подпольного казино ответит перед судом

В Заельцовском районе Новосибирска завершено расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр через интернет и с использованием игрового оборудования. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.
По данным следствия, с января по май 2025 года подозреваемый вместе с сообщниками создал подпольное казино в одном из помещений района. Группа действовала по предварительному сговору, нарушая федеральный закон об игорной деятельности.
Обвиняемый выполнял роль охранника, поддерживая порядок в нелегальном заведении. Все доходы от незаконного бизнеса участники преступной группы распределяли между собой.
Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что силовики закрыли еще одно подпольное казино в Новосибирске.