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В Новосибирске охранник подпольного казино ответит перед судом

Обвиняемый выполнял роль охранника, поддерживая порядок в нелегальном заведении.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Заельцовском районе Новосибирска завершено расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр через интернет и с использованием игрового оборудования. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.

По данным следствия, с января по май 2025 года подозреваемый вместе с сообщниками создал подпольное казино в одном из помещений района. Группа действовала по предварительному сговору, нарушая федеральный закон об игорной деятельности.

Обвиняемый выполнял роль охранника, поддерживая порядок в нелегальном заведении. Все доходы от незаконного бизнеса участники преступной группы распределяли между собой.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что силовики закрыли еще одно подпольное казино в Новосибирске.