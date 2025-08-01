В Новосибирске охранник подпольного казино ответит перед судом

В Заельцовском районе Новосибирска завершено расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр через интернет и с использованием игрового оборудования. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.