Жительницу Иркутска приговорили к 17 годам колонии за госизмену

Как КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Забайкальского края, в январе 2024 года женщина разместила в соцсетях посты, содержащие оправдание террористических актов, подготовленных и совершенных украинскими спецслужбами в ноябре 2023-го на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, с декабря 2022 года по июнь 2024 года она много раз переводила деньги вооруженным силам Украины на патроны, снаряды и амуницию.