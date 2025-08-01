Жительницу Иркутска приговорили к 17 годам колонии за госизмену

55-летняя жительница Иркутска заслушала приговор в во 2-м Восточном окружном военном суде. Женщину признали виновной по статьям «публичное оправдание терроризма с использованием сети “Интернет”» и «государственная измена».
Как КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Забайкальского края, в январе 2024 года женщина разместила в соцсетях посты, содержащие оправдание террористических актов, подготовленных и совершенных украинскими спецслужбами в ноябре 2023-го на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, с декабря 2022 года по июнь 2024 года она много раз переводила деньги вооруженным силам Украины на патроны, снаряды и амуницию.
Сотрудники ФСБ России задержали преступницу в аэропорту, когда та пыталась скрыться.
Суд назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься публичной деятельностью в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на 3 года.
После освобождения из мест лишения свободы жительницу Иркутска ждут 2 года ограничения свободы.