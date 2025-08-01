Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Воронежем

ДТП с тремя легковушками произошло на 29-м км трассы «Семилуки — Землянск» в Семилукском районе вечером четверга, 31 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
32-летний мужчина из Кировского района за рулём «Renault Magnum» с прицепом создал помехи при развороте. Из-за этого «Volkswagen Polo» под управлением 30-летнего курянина, а также «Chevrolet Niva» под управлением 61-летнего местного жителя врезались в прицеп.
Водители легковушек и их пассажиры, 50-летняя женщина и 57-летний мужчина, получили травмы. Их доставили в больницу.
Сотрудниками полиции организована проверка.