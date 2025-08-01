Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Воронежем

32-летний мужчина из Кировского района за рулём «Renault Magnum» с прицепом создал помехи при развороте. Из-за этого «Volkswagen Polo» под управлением 30-летнего курянина, а также «Chevrolet Niva» под управлением 61-летнего местного жителя врезались в прицеп.