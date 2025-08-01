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Житель Москвы назвал мошенникам код из СМС и лишился пяти миллионов рублей

Телефонные мошенники обманули жителя столицы почти на пять миллионов рублей. Сначала аферисты попросили назвать его код из СМС, а затем запугали уголовной ответственностью за финансирование противоправной деятельности. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Источник: Freepik

— По предварительной информации, мужчине позвонила незнакомка, предупредила о скорой замене домофона в подъезде и попросила продиктовать код из сообщения, направленного ему на телефон. После этого гражданину начали звонить под видом работников правоохранительных органов. Звонившие заявили, что его персональными данными завладели злоумышленники и от его имени финансируют противоправную деятельность, за что мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, — рассказали на сайте ведомства.

Потерпевший поверил уловкам аферистов и во избежание наказания переводил деньги на счета аферистов. Однако на этом все не закончилось. К мужчине приехал курьер, которому тот отдал порядка двух миллионов рублей. Только после этого мужчина понял, что его крупно обманули и обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, кто стоит за телефонным мошенничеством. Силовики задержали москвича, который курировал аферистов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют личности тех, кто еще причастен к преступлению.

Ранее в столице задержали москвича, подозреваемого в обмане пенсионеров на 5,4 миллиона рублей. Злоумышленник предлагал пожилым людям обезопасить свои накопления, передав их на «декларирование». В результате противоправных действий фигуранта пострадали три человека.