Житель Москвы назвал мошенникам код из СМС и лишился пяти миллионов рублей

— По предварительной информации, мужчине позвонила незнакомка, предупредила о скорой замене домофона в подъезде и попросила продиктовать код из сообщения, направленного ему на телефон. После этого гражданину начали звонить под видом работников правоохранительных органов. Звонившие заявили, что его персональными данными завладели злоумышленники и от его имени финансируют противоправную деятельность, за что мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, — рассказали на сайте ведомства.
Потерпевший поверил уловкам аферистов и во избежание наказания переводил деньги на счета аферистов. Однако на этом все не закончилось. К мужчине приехал курьер, которому тот отдал порядка двух миллионов рублей. Только после этого мужчина понял, что его крупно обманули и обратился в полицию.
Правоохранители выяснили, кто стоит за телефонным мошенничеством. Силовики задержали москвича, который курировал аферистов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют личности тех, кто еще причастен к преступлению.
Ранее в столице задержали москвича, подозреваемого в обмане пенсионеров на 5,4 миллиона рублей. Злоумышленник предлагал пожилым людям обезопасить свои накопления, передав их на «декларирование». В результате противоправных действий фигуранта пострадали три человека.