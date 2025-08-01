Житель Москвы назвал мошенникам код из СМС и лишился пяти миллионов рублей

— По предварительной информации, мужчине позвонила незнакомка, предупредила о скорой замене домофона в подъезде и попросила продиктовать код из сообщения, направленного ему на телефон. После этого гражданину начали звонить под видом работников правоохранительных органов. Звонившие заявили, что его персональными данными завладели злоумышленники и от его имени финансируют противоправную деятельность, за что мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, — рассказали на сайте ведомства.