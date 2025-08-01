Массовое ДТП с пострадавшими произошло возле железнодорожного переезда в Анапе

По инерции следом произошло столкновение с авто Mercedes, который так же столкнулся с легковушкой Citroen. В ДТП пострадали 2 пассажира отечественного автомобиля. Все они госпитализированы, их обследуют медицинские работники. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу.