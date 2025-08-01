Массовое ДТП с пострадавшими произошло возле железнодорожного переезда в Анапе

Известно, что водитель грузовика ГАЗель ехал со стороны поселка Виноградный в направлении города-курорта Анапа. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшейся машины Lada, в результате чего допустил с ним столкновение.
По инерции следом произошло столкновение с авто Mercedes, который так же столкнулся с легковушкой Citroen. В ДТП пострадали 2 пассажира отечественного автомобиля. Все они госпитализированы, их обследуют медицинские работники. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу.
Ранее «НК» писала, что в Гулькевичском районе двое человек погибли во время катания на мотоцикле.