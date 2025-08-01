В Зеленодольске пожарные с пятого этажа спасли 90-летнюю женщину

В Зеленодольске в подъезде пятиэтажного жилого дома № 5 по улице Карла Маркса загорелись электрические кабели в электрощитовых шкафах. Огонь всполохнул с третьего по пятый этаж. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.