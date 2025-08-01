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В Зеленодольске пожарные с пятого этажа спасли 90-летнюю женщину

В подъезде дома загорелись электрические кабели.

Источник: МЧС Татарстана

В Зеленодольске в подъезде пятиэтажного жилого дома № 5 по улице Карла Маркса загорелись электрические кабели в электрощитовых шкафах. Огонь всполохнул с третьего по пятый этаж. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

В подъезде начал распространяться едкий дым. Пожарные оперативно прибыли на место и спасли 90-летнюю женщину. Она находилась на пятом этаже. У нее диагностировали легкое отравление продуктами горения. Женщину доставили в местную больницу.

Пожар удалось потушить на площади трех квадратных метра. Предварительная причина возгорания — нарушение правил использования и установки электрооборудования.

Напомним, в Казани в девятиэтажном доме № 19 на улице академика Павлова произошел пожар. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире из-за замкнувшего удлинителя.