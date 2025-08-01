После пожара в Академгородке новосибирцев попросили не выходить из дома

На территории Института прикладной физики СО РАН в Советском районе Новосибирска произошёл пожар. Из-за сильного задымления местным жителям рекомендовали не открывать окна и без необходимости не выходить на улицу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Густой дым поднялся над Академгородком после того, как загорелся склад института. Возгорание оперативно локализовали, однако дым распространился по окрестностям.
— Убедительная просьба к жителям Советского района без необходимости не выходить на улицу, закрыть окна и набраться терпения до прекращения задымления, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Напомним, что в Новосибирске потушили пожар на кирпичном складе на улице Арбузова. На ликвидацию возгорания, которое, по предварительным данным, охватило 50 квадратных метров, у спасателей ушло полтора часа.