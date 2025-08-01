«Следователь провел опознание»: в Следкоме подтвердили гибель в Белом море туристки из Волгограда

Вчера, 31 июля, добровольцы спасательного отряда «Длинный берег» спустя 11 суток нашли пропавшую в Карелии волгоградку Валерию Пужняк, которая вместе с байдарочниками из Волгограда потерпела крушение в Белом море. 1 августа гибель Леры официально подтвердили в Следкоме после процедуры опознания.
— Следователем Беломорского межрайонного следственного отдела проведено опознание, по результатам которого установлена личность женщины. Погибшая была участницей частного похода туристов. Группа из 7 участников планировала на личных плавсредствах добраться до острова Соловки, — прокомментировали в СУ СКР по Республике Карелия.
32-летюю маму двоих детей искали каждый день, ее поиски организовывала сестра, не жалея денег судовладельцам. И даже объявила награду тому, кто найдет Валерию. Родные до последнего надеялись, что молодая женщина, которая была одета в хороший гидрокостюм и спасательный жилет, смогла добраться до берега и ждет помощи на одном из островов. Вчера ее тело нашли у берега острова Малые Кималище в Белом море. Поиски еще одно волгоградца, 38-летнего Виктора Зузанова, продолжаются.