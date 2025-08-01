Звонок от «декана» и фейковые сайты: как мошенники наживаются на абитуриентах

— Высшие учебные заведения в России не взимают плату за участие в конкурсе на бюджет. А если речь идет о платном обучении — переводы осуществляются только по официальным реквизитам, размещенным на действующих сайтах вузов, с защищенным соединением (https) и адресом в доменной зоне .ru, .edu.ru или .рф, — подчеркнул зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.