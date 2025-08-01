Звонок от «декана» и фейковые сайты: как мошенники наживаются на абитуриентах

С началом приемной кампании в вузы и иные учебные заведения абитуриенты массово становятся жертвами мошенников. Аферисты звонят бывшим школьникам под видом работников образовательных учреждений, создают поддельные сайты университетов и продают поддельные грамоты для получения дополнительных баллов. «Вечерняя Москва» рассказала о самых популярных мошеннических схемах.
Предоплата за обучение.
Схема предоплаты за обучение работает, когда в руках мошенников оказываются списки абитуриентов из приемных комиссий университетов. Обычно это происходит в результате утечек личных данных.
По одному из сценариев преступники подделывают списки о зачислении на платные места, отправляют их абитуриенту и предлагают внести средства за предстоящее обучение. В случае оплаты деньги школьника поступят на счета мошенников. В иных случаях аферисты предлагают внести предоплату, чтобы якобы забронировать место за абитуриентом.
Также мошенники сообщают абитуриентам о якобы дополнительном наборе, который обеспечит поступление без конкурса. Затем они требуют оплатить рассмотрение или оформление документов.
Продажа бюджетных мест.
Жертвами мошенников могут стать и абитуриенты, поступающие на бесплатную форму обучения. Мошенники звонят им или их родителям, заявляют о своих «полезных связях» с представителями Минпросвещения и предлагают купить бюджетное место в образовательном учреждении.
В иных случаях преступники представляются сотрудниками частных организаций, которые якобы могут предоставить абитуриенту квоту на целевое обучение. Но за это они просят заплатить небольшую сумму.
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Для убедительности мошенники отправляют жертвам поддельные приказы о зачислении.
Зеркальные сайты и поддельные почты.
Мошенники создают поддельные сайты учебных заведений, чтобы абитуриент спутал их с официальными платформами и начал вводить личные данные или оплачивать обучение. А некоторые преступники пишут абитуриентам с фейковых электронных почт вузов.
— Аферисты от имени вуза предлагают заранее подать заявку на получение стипендии или проживание в общежитии. Для этого требуется якобы «актуализировать» личные данные на сайте вуза — также с помощью фейковой ссылки и авторизации через различные государственные порталы, — рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.
Случаи подобного мошенничества неоднократно фиксировались. Например, одной из абитуриенток аферисты предложили повторно пройти вступительный тест, который она ранее провалила. Девушка согласилась, после чего ей пришла ссылка на якобы сайт вуза с формой для регистрации на новое испытание.
В одном из пунктов нужно было указать номер телефона, на который должен был прийти СМС-код. Абитуриентка выполнила это требование. Как оказалось, код давал мошенникам доступ к аккаунту «Госуслуг», который был привязан к телефонному номеру.
В иных случаях преступники публикуют на фейковых сайтах вирусные файлы, маскируя их под списки на зачисление или результаты вступительных испытаний.
Оплата вступительных.
Иногда мошенники требуют от абитуриентов деньги за участие во вступительных испытаниях. На этот случай важно знать, что подобные тестирования всегда проводятся бесплатно. Также преступники могут требовать деньги в целом за участие в конкурсе на бюджетные места.
— Высшие учебные заведения в России не взимают плату за участие в конкурсе на бюджет. А если речь идет о платном обучении — переводы осуществляются только по официальным реквизитам, размещенным на действующих сайтах вузов, с защищенным соединением (https) и адресом в доменной зоне .ru, .edu.ru или .рф, — подчеркнул зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Некоторых жертв пытаются развести на деньги даже после удачного поступления. Например, мошенники могут связаться с зачисленными студентами и под видом сотрудников учебного заведения попросить оплатить дополнительные расходы.
Продажа поддельных грамот.
Также в Сети встречаются мошенники, продающие поддельные грамоты и удостоверения об индивидуальных достижениях, которые якобы позволяют выпускникам получить дополнительные баллы при поступлении. На деле же при предъявлении такого документа приемной комиссии его признают недействительным.
Кроме того, использование ненастоящих грамот чревато проблемами с законом. Так, за использование поддельных документов можно получить штраф в размере до 60 тысяч рублей или попасть под арест на шесть месяцев (статья 327 УК РФ).
Также набирает популярность схема с инсценировкой «похищения» человека. Преступники связываются с жертвами (чаще всего с детьми) и убеждают забрать все деньги из дома, отключить телефон и на время уехать в другой город. Затем с ее родственников требуют выкуп.
Как рассказал «Вечерней Москве» психолог, доктор культурологических наук Андрей Зберовский, лучший способ защитить себя и близких от мошенников- «похитителей» — рассказать им о такой схеме, ведь предупрежден — значит, вооружен.
— Мошенники работают настолько талантливо и филигранно, что на их уговоры очень легко повестись. Поэтому если вам звонят неизвестные номера, просто кладите трубку. И детям, и пенсионерам нужно об этом систематически напоминать. Регулярно с ними созваниваться и по ходу напоминать, например: «Со мной ничего не случится, со мной все в порядке, если тебе кто-то неизвестный звонит, клади трубку». Нужно выработать у них «иммунитет» к мошенникам, — пояснил психолог.
Мошенники «разводят» россиян самыми разными способами. Например, некоторые преступники рассылают людям вредоносные файлы с подписью «Это ты на видео?». Как только жертва скачивает этот файл, на ее устройство устанавливается вирус, дающий аферистам доступ к банковским счетам. В марте полицейские задержали создателей этого вируса.