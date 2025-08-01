В Емельяновском районе 13-летний подросток на мотоцикле сбил детсадовца

13-летний подросток, не имея водительских прав, вел мотоцикл REGUL MOTO SEVEN по улице Центральная и сбил 4-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован.
Как выяснилось в ходе разбирательства, отец подростка сам приобрел мотоцикл для сына, не осознавая возможных последствий.
Родители получили штраф в размере 30 тысяч рублей. Дополнительно информация передана в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности, сообщают в краевой Госавтоинспекции.