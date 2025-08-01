Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Емельяновском районе 13-летний подросток на мотоцикле сбил детсадовца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще одна трагедия с участием несовершеннолетнего водителя произошла накануне вечером в поселке Логовой Емельяновского района.

13-летний подросток, не имея водительских прав, вел мотоцикл REGUL MOTO SEVEN по улице Центральная и сбил 4-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован.

Как выяснилось в ходе разбирательства, отец подростка сам приобрел мотоцикл для сына, не осознавая возможных последствий.

Родители получили штраф в размере 30 тысяч рублей. Дополнительно информация передана в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности, сообщают в краевой Госавтоинспекции.