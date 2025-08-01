Один водитель спровоцировал восьмибалльные пробки во Владивостоке

Много хлопот участникам дорожного движения создал водитель контейнеровоза, припарковавший свой грузовик в правом ряду на проспекте 100-летия Владивостока возле автозаправочной станции перед остановкой «Фабрика Заря» по направлению в пригород. Из-за этого привычный вечерний затор в сторону выезда из города оказался ещё более плотным и протяжённым. По состоянию на 17:50, на «гостевой трассе» пробка начинается от «Радиоприбора» и тянется до «Зари» без просветов.
В эту пробку вклинивается затор из автомобилей, заезжающих на Золотой мост со стороны улицы Харьковской, и поток транспорта, поворачивающий на Некрасовскую улицу с остановки «Гоголя-2».
О брошенном грузовике предупреждает и Центр организации дорожного движения Владивостока. Специалисты передали информацию в Госавтоинспекцию для принятия мер.
Стандартные для этого времени заторы образовались в районе площади Луговой и кольца Третьей Рабочей. Загружена и объездная трасса — очевидно, водители пытаются объехать затор, созданный брошенным контейнеровозом, в результате и альтернативный путь оказался почти заблокирован.