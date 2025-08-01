Один водитель спровоцировал восьмибалльные пробки во Владивостоке

Много хлопот участникам дорожного движения создал водитель контейнеровоза, припарковавший свой грузовик в правом ряду на проспекте 100-летия Владивостока возле автозаправочной станции перед остановкой «Фабрика Заря» по направлению в пригород. Из-за этого привычный вечерний затор в сторону выезда из города оказался ещё более плотным и протяжённым. По состоянию на 17:50, на «гостевой трассе» пробка начинается от «Радиоприбора» и тянется до «Зари» без просветов.