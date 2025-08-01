На омской птицефабрике нашли сальмонеллу

По результатам проверки в отношении АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» был составлен административный протокол. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд. Решением суда предприятие оштрафовано на 350 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу 29 июля 2025 года.