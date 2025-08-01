На омской птицефабрике нашли сальмонеллу

Управление Роспотребнадзора по Омской области в марте 2025 года провело плановую выездную проверку с лабораторным контролем в отношении ООО «ИНТЕРНЭШНЛ РЕСТОРАНТ БРЭНДС». В ходе проверки была обнаружена нестандартная пищевая продукция, изготовленная АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», расположенной в Омском районе.
Анализ показал, что продукция не соответствует микробиологическим нормам: в ней обнаружена патогенная микрофлора — Salmonella Infantis, представляющая серьезную угрозу для здоровья потребителей. Кроме того, выявлены нарушения требований к маркировке продукции.
Несоответствие продукции требованиям Таможенного союза (ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки») подтверждено протоколом испытаний и экспертным заключением аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Особое внимание привлек тот факт, что продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.56388/24 от 30.01.2024, действие которой уже прекращено.
По результатам проверки в отношении АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» был составлен административный протокол. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд. Решением суда предприятие оштрафовано на 350 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу 29 июля 2025 года.