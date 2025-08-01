В Челябинске сошли с рельсов 8 вагонов в составе грузового поезда

Все произошло 1 августа на станции Шершни Южно-Уральской железной дороги.
«На подъездном пути “Символ” на сбрасывающей стрелке произошел сход восьми вагонов в составе грузового поезда», — прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре.
В результате происшествия никто не пострадал, задержек движения поездов на путях общего пользования не последовало.
Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
«Челябинским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится в комментарии СКР.
По предварительной информации, при проведении разгрузочных работ произошел обрыв лебедочного троса, что повлекло выкат вагонов на станции Шершни. Ведутся восстановительные работы.