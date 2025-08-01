В Москве первое дело о дропперстве направили в суд

По информации прокуратуры, женщина по указанию мошенников зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла в одном из банков счет с дистанционным обслуживанием, указав данные своего паспорта, оставив свой телефонный номер и электронную почту, и 7 июля передала неустановленным лицам логин и пароль для доступа к счету.