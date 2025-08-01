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В Москве первое дело о дропперстве направили в суд

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первое уголовное дело о дропперстве, возбужденное в отношении москвички, передавшей данные своего банковского счета мошенникам и заработавшей на этом 5 тысяч рублей, направлено в суд сообщает столичная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

О возбуждении в Москве первого уголовного дела по части 3 статьи 187 УК РФ (о дропперстве) МВД сообщало 24 июля.

«Прокуратура Северного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении так называемого дроппера — женщины, передавшей данные своего банковского счета мошенникам… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, женщина по указанию мошенников зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла в одном из банков счет с дистанционным обслуживанием, указав данные своего паспорта, оставив свой телефонный номер и электронную почту, и 7 июля передала неустановленным лицам логин и пароль для доступа к счету.

Отмечается, что злоумышленники использовали счет для зачисления денежных средств, полученных преступным путем. При этом обвиняемая оформила услугу самоинкассации и пересылала им смс банка с кодами подтверждения расходных операций. Злоумышленники перечислили на счет более 10 миллионов рублей, ранее полученных преступным путем.

В прокуратуре отметили, что вину женщина полностью признала, показав, что за открытие счета ей обещали заплатить 25 тысяч рублей, 5 тысяч из которых перечислили.

«52-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и его интересах такого лица)», — уточняется в релизе.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.