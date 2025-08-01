В Братске вынесут приговор повару, отравившему десятки людей в кафе

Ранее агентство писало, что 28 июня 2024 года в Братске после банкета в кафе MEXICO (ООО «МИГ») его участникам стало плохо. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области пришли к выводу, что среди жителей Братска были зарегистрированы многочисленные случаи заболеваний сальмонеллезом, связанных с употреблением еды в данном кафе. Суд пришел к выводу, что ООО «МИГ» оказывало услуги общественного питания, не соответствующие требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей, с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.