В Братске вынесут приговор повару, отравившему десятки людей в кафе

В Братске передали в суд уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении повара-администратора кафе. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
Следствием было установлено, что в июне 2024 года обвиняемая нарушила санитарно-эпидемиологические правила при приготовлении и выдаче пищи в одном из кафе в Братске. В результате чего 41 человек, в том числе девять несовершеннолетних, обратились в больницу. Выяснилось, что они были заражены инфекционным заболеванием.
Как удалось выяснить ИА IrkutskMedia, инцидент произошёл в кафе «Мехико». Его посетители массово заразились сальмонеллёзом.
В 2024 году в интересах трёх несовершеннолетних с организации была взыскана компенсация морального вреда, причиненного в результате заражения бактерией сальмонеллы, на общую сумму 255 тысяч рублей.
Ранее агентство писало, что 28 июня 2024 года в Братске после банкета в кафе MEXICO (ООО «МИГ») его участникам стало плохо. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области пришли к выводу, что среди жителей Братска были зарегистрированы многочисленные случаи заболеваний сальмонеллезом, связанных с употреблением еды в данном кафе. Суд пришел к выводу, что ООО «МИГ» оказывало услуги общественного питания, не соответствующие требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей, с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.