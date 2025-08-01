Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске 1 августа

Согласно предварительным данным, в пятницу, 1 августа, примерно в 08.30 в районе четвертого километра внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей. В ГАИ отметили, что речь идет про авто Opel, Lada, Peugeot и Renault. В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин — механические повреждения.