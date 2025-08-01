Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске 1 августа

В Минске на МКАД случилось ДТП с четырьмя авто.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске 1 августа. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в пятницу, 1 августа, примерно в 08.30 в районе четвертого километра внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей. В ГАИ отметили, что речь идет про авто Opel, Lada, Peugeot и Renault. В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин — механические повреждения.

Тем временем Минюст объяснил новую систему списывания штрафов без предупреждения в Беларуси.

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

Ранее белорусский певец Александр Солодуха шокировал второй подаренной машиной: «Подарил вторую машину за 10 дней».