Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске 1 августа. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в пятницу, 1 августа, примерно в 08.30 в районе четвертого километра внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей. В ГАИ отметили, что речь идет про авто Opel, Lada, Peugeot и Renault. В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин — механические повреждения.
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