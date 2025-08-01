На 95-м году жизни умерла звезда «Калигулы» итальянская актриса Адриана Асти

31 июля 2025 года в возрасте 94 лет умерла известная итальянская актриса Адриана Асти. По данным агентства ANSA, она скончалась во сне в своей римской квартире. По другим сведениям, смерть наступила в одной из клиник Рима, где актриса провела последние дни.