На 95-м году жизни умерла звезда «Калигулы» итальянская актриса Адриана Асти

31 июля 2025 года в возрасте 94 лет умерла известная итальянская актриса Адриана Асти. По данным агентства ANSA, она скончалась во сне в своей римской квартире. По другим сведениям, смерть наступила в одной из клиник Рима, где актриса провела последние дни.
Асти (настоящее имя — Аделаида Асте) родилась 30 апреля 1931 года в Милане. Ее творческий путь начался в 1951 году в театре. С 1960 года она работала с выдающимися итальянскими режиссерами: Висконти; Пазолини; Бертолуччи; Бунюэлем; Болоньини.
Несмотря на раннее признание, актриса избегала статуса звезды. В редких интервью она скромно называла себя «плохой актрисой».