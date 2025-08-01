Серийного карманника задержали в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего местного жителя. Его подозревают в серии карманных краж, совершенных в общественном транспорте и магазинах. Сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина промышлял в Железнодорожном районе города. В поле его внимания попадали в основном пассажиры автобусов и покупатели в магазинах. Работал он незаметно: подходил вплотную, выжидал момент и вытаскивал кошельки.
В одном из магазинов в квартале «Большой аэродром» он достал кошелек из рюкзака мужчины. Потерпевший заметил пропажу еще до выхода, но вор уже успел скрыться. В портмоне лежало 10 тысяч рублей.
Позже 72-летний пенсионер лишился 24 тысяч рублей — деньги пропали из его сумки в автобусе, когда он ехал домой с базы. Аналогичный случай произошел и с женщиной, у которой карманник вытащил 36 тысяч рублей, спрятанные в чехле от телефона.
«Подозреваемым оказался ранее судимый житель Индустриального района. Все похищенные деньги он уже потратил на себя», — рассказали в полиции.
Открыты уголовные дела по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.