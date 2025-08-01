Серийного карманника задержали в Хабаровске

Позже 72-летний пенсионер лишился 24 тысяч рублей — деньги пропали из его сумки в автобусе, когда он ехал домой с базы. Аналогичный случай произошел и с женщиной, у которой карманник вытащил 36 тысяч рублей, спрятанные в чехле от телефона.