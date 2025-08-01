Иркутянку осудили за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 55-летней иркутянке, обвиняемой в публичном оправдании терроризма и государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Забайкальского края.
В январе 2024 года женщина в интернете разместила публикации, оправдывающие теракты, которые произошли в ноябре 2023 года на БАМе. Также с декабря 2022 года по июнь 2024 года она переводила деньги в помощь вооружённым силам Украины на приобретение оружия, обмундирования и прочих вещей.
Женщину задержали сотрудники ФСБ, когда она пыталась выехать за пределы РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии общего режима и запретил размещать материалы в интернете на три года. После освобождения свобода иркутянки будет ограничена в течение двух лет.