Иркутянку осудили за оправдание терроризма

Женщину задержали сотрудники ФСБ, когда она пыталась выехать за пределы РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии общего режима и запретил размещать материалы в интернете на три года. После освобождения свобода иркутянки будет ограничена в течение двух лет.