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В Башкирии разыскивается сбежавший осужденный

Он самовольно покинул участок колонии-поселения.

Источник: УФСИН РФ по РБ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе УФСИН РФ по РБ, подразделение розыска ищет осужденного Собира Тургунбоева 1975 года рождения. Мужчина самовольно покинул участок колонии-поселения в микрорайоне Шакша в Уфе. Сейчас проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения осужденного.

«В соответствии со ст. 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества», — напомнили в ведомстве.

При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого ее просят сообщить по телефонам: 8 (347) 250−64−21, 8−917−35−37−733, 8−917−753−57−77.