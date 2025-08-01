В суд Самары безуспешно пытались пронести 15-сантиметровый нож

В районный суд Самары пришёл местный житель, чтобы ознакомиться с материалами дела. На входе сотрудник службы судебных приставов попросил его показать металлические предметы, если таковые имеются. Посетитель заявил, что у него только ножницы и нож для бумаги.
При досмотре мужчина достал канцелярские принадлежности, однако его поведение показалось приставу подозрительным. Дополнительная проверка показала: на дне сумки спрятан нож длиной 15 см.
Орудие изъяли, а на мужчину составили административный протокол. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области, теперь ему грозит штраф от 1 000 до 3 000 рублей.
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