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88-летний авиаконструктор погиб на испытаниях самодельного вертолета в Кировской области

Жизнь 88-летнего авиатора из Кировской области трагически оборвалась во время проверки его самодельного летательного аппарата.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Кировской области трагически погиб известный авиаконструктор-любитель Владимир Трапезников. 88-летний мужчина скончался после того, как его ударило лопастью сконструированного им вертолета во время испытаний. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Владимир Афанасьевич приехал с родными в поле у деревни Залозна для испытаний своего вертолета. Во время запуска лопасти оторвались, одна из них ударила Трапезникова по голове. Авиатора госпитализировали, но травма оказалась фатальной: он скончался через несколько часов.

Владимир Трапезников, проработавший всю жизнь водителем в леспромхозе, был искренним энтузиастом авиации. Еще в 1985 году о нем и его самодельном самолете «Росинант» рассказывал киножурнал «Панорама». Он также стал героем документального фильма «Рожденные летать».

За свою жизнь самодеятельный конструктор собрал пять самолетов и свой последний летательный аппарат — вертолет, испытания которого привели к трагедии.