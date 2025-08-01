88-летний авиаконструктор погиб на испытаниях самодельного вертолета в Кировской области

Владимир Афанасьевич приехал с родными в поле у деревни Залозна для испытаний своего вертолета. Во время запуска лопасти оторвались, одна из них ударила Трапезникова по голове. Авиатора госпитализировали, но травма оказалась фатальной: он скончался через несколько часов.