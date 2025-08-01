Подростков задержали за вандализм и пропаганду наркотиков в Хабаровске

В Хабаровске полиция задержала подростков, которые ночью расписывали стены домов, остановки и памятник Пушкину надписями с рекламой интернет-магазина, торгующего наркотиками. Сейчас по факту проводится проверка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Оперативники отдела по контролю над оборотом наркотиков УМВД Хабаровска установили, что 14-летний подросток из Индустриального района договорился в мессенджере с неизвестным человеком и согласился стать уличным «промоутером» наркотиков. Вместе с 15-летним приятелем он купил баллончики с краской и начал наносить надписи с адресом интернет-магазина.
«Граффити появились на фасаде вуза, стене жилого дома и на остановке общественного транспорта. Рисунок появился и на постаменте памятника А. С. Пушкину в центре города. Все надписи уже удалены коммунальными службами», — рассказали в полиции.
Подростки фотографировали свои работы и отправляли снимки заказчику. Пока личность организатора неизвестна, но правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Подростков доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос об их привлечении к ответственности. Полиция напоминает: за пропаганду наркотиков предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. А порча объектов культурного значения может повлечь уголовное дело — по статьям о вандализме и повреждении исторических объектов предусмотрено наказание: до трех лет лишения свободы или штраф до трех миллионов рублей.