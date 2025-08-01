Подростков задержали за вандализм и пропаганду наркотиков в Хабаровске

Подростков доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос об их привлечении к ответственности. Полиция напоминает: за пропаганду наркотиков предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. А порча объектов культурного значения может повлечь уголовное дело — по статьям о вандализме и повреждении исторических объектов предусмотрено наказание: до трех лет лишения свободы или штраф до трех миллионов рублей.