На грунтовой дороге под Воронежем разбился мотоциклист

Около 19.00 на грунтовой дороге, расположенной в районе 3 километра автодороги «Борисоглебск-Богана-Махровка-Чигорак», 38-летний водитель на мотоцикле XGZ KTX-mini-CB300, по предварительным данным дорожной полиции, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и падение. Мотоциклиста с травмами «скорая» доставил в больницу.