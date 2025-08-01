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На грунтовой дороге под Воронежем разбился мотоциклист

Водитель мотоцикла получил травмы на грунтовке под Воронежем.

Источник: ГАИ Воронежской области

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП в Борисоглебском районе, которое произошло вечером 31 июля.

Около 19.00 на грунтовой дороге, расположенной в районе 3 километра автодороги «Борисоглебск-Богана-Махровка-Чигорак», 38-летний водитель на мотоцикле XGZ KTX-mini-CB300, по предварительным данным дорожной полиции, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и падение. Мотоциклиста с травмами «скорая» доставил в больницу.

В Воронежской области за 31 июля сотрудники ГАИ зарегистрировали 106 ДТП, в них пострадали 10 человек.