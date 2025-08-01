В Самару с 21 по 27 июля не пустили более 70 партий продукции из-за рубежа

В июле через самарский аэропорт «Курумоч» пассажиры попробовали провезти больше 70 партий запрещённых продуктов — и почти все они оказались из ближнего зарубежья.
По данным Россельхознадзора, за неделю с 21 по 27 июля сотрудники досмотра остановили 46 иностранцев, которые везли в ручной клади и багаже почти 124 кг фруктов, орехов, сухофруктов, специй, круп и другой еды из Таджикистана, Узбекистана и Грузии.
Эти страны находятся под ограничениями: из-за риска завоза вредных насекомых, сорняков и болезней растений ввоз такой продукции запрещён.
Кроме экзотики, нашли и «домашние» продукты сомнительного происхождения: мед, сыр, творог, бараний жир и даже куски говядины — 27 партий на 42 килограмма.
Откуда они, как хранились, и кто их производил — непонятно. Такие вещи тоже нельзя провозить без документов и ветеринарного контроля.
Всю найденную еду не пустили в Россию — просто изъяли и уничтожили.
Россельхознадзор напоминает: даже если вы хотите привезти близким «вкусняшки» из родных краёв, делать это можно только в разрешённых количествах и при соблюдении правил.
А иначе — не дойдёт, да и штраф могут выписать.
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