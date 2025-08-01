В Самару с 21 по 27 июля не пустили более 70 партий продукции из-за рубежа

По данным Россельхознадзора, за неделю с 21 по 27 июля сотрудники досмотра остановили 46 иностранцев, которые везли в ручной клади и багаже почти 124 кг фруктов, орехов, сухофруктов, специй, круп и другой еды из Таджикистана, Узбекистана и Грузии.