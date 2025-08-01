В Шымкенте банда девушек выманивала мужчин на свидания и вымогала деньги

По данным следствия, преступная схема действовала следующим образом: девушки знакомились с мужчинами через социальные сети и приглашали их на встречи в арендованные квартиры. Во время свидания в помещение врывались их сообщники, выдававшие себя за родственников или сотрудников полиции. Мужчин избивали и требовали у них деньги.
С заявлением в полицию обратился местный житель, который рассказал, что его избили и отняли 800 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух девушек и троих мужчин, подозреваемых в совершении этих нападений.
Изъятые мобильные телефоны фигурантов показали, что преступная группа могла быть причастна к другим аналогичным эпизодам. По факту возбуждено уголовное дело, все задержанные помещены под стражу.
Правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают возможных других потерпевших.