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В Шымкенте банда девушек выманивала мужчин на свидания и вымогала деньги

Пятеро подозреваемых, включая двух девушек, арестованы по делу о серии нападений и вымогательств, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, преступная схема действовала следующим образом: девушки знакомились с мужчинами через социальные сети и приглашали их на встречи в арендованные квартиры. Во время свидания в помещение врывались их сообщники, выдававшие себя за родственников или сотрудников полиции. Мужчин избивали и требовали у них деньги.

С заявлением в полицию обратился местный житель, который рассказал, что его избили и отняли 800 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух девушек и троих мужчин, подозреваемых в совершении этих нападений.

Изъятые мобильные телефоны фигурантов показали, что преступная группа могла быть причастна к другим аналогичным эпизодам. По факту возбуждено уголовное дело, все задержанные помещены под стражу.

Правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают возможных других потерпевших.