В Шымкенте банда девушек выманивала мужчин на свидания и вымогала деньги

По данным следствия, преступная схема действовала следующим образом: девушки знакомились с мужчинами через социальные сети и приглашали их на встречи в арендованные квартиры. Во время свидания в помещение врывались их сообщники, выдававшие себя за родственников или сотрудников полиции. Мужчин избивали и требовали у них деньги.