Жителя Самары подозревают в незаконном доступе к гостайне с 2021 по 2023 годы

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в систематическом получении закрытой информации. Как сообщает региональное УФСБ, на протяжении двух лет (2021−2023 гг.) мужчина без соответствующих разрешений собирал сведения о пунктах государственной нивелирной сети.
Эти данные, используемые для точных геодезических измерений и картографирования территории страны, относятся к категории информации ограниченного доступа. Их несанкционированное получение и использование может представлять угрозу безопасности государства.
Следствие тщательно изучает все обстоятельства дела.
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