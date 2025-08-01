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Жителя Самары подозревают в незаконном доступе к гостайне с 2021 по 2023 годы

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в систематическом получении закрытой информации.

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в систематическом получении закрытой информации. Как сообщает региональное УФСБ, на протяжении двух лет (2021−2023 гг.) мужчина без соответствующих разрешений собирал сведения о пунктах государственной нивелирной сети.

Эти данные, используемые для точных геодезических измерений и картографирования территории страны, относятся к категории информации ограниченного доступа. Их несанкционированное получение и использование может представлять угрозу безопасности государства.

Следствие тщательно изучает все обстоятельства дела.

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