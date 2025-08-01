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В Янтарном мужчина напал с ножом на людей в ресторане

Вечером 31 июля в одном из ресторанов Янтарного произошел инцидент с участием агрессивного посетителя. Мужчина бросался с ножом на гостей заведения.

Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Калининградка Мария (имя изменено) рассказала, что пришла в ресторан на семейный ужин. В какой-то момент один из клиентов, пришедший с девушкой, начал вести себя неадекватно — кричал, ругался и набросился с ножом на посетителей.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Когда мужчина снова потянулся к ножу, сотрудники применили перцовый баллончик и надели на него наручники. Дебошира вывели из ресторана. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее мы сообщали о том, что житель Правдинского района отправился в колонию за нанесённый подростку удар ножом.